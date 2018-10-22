Москвичам предсказали двухдневные страдания

Вильфанд: резкое падение атмосферного давления и снег ждут Москву в ближайшие два дня

Резкое падение атмосферного давления ожидается на этой неделе в Москве : со вторника до четверга оно понизится на 30 мм ртутного столба, до 725-727 мм. Метеозависимым людям стоит обсудить свое здоровье с врачами, посоветовал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС

"В понедельник высокое давление, в полночь, в ночь на вторник — оно самое высокое. Затем оно начинает стремительно падать. На 40 гектопаскалей, это соответствует примерно 30 мм ртутного столба", — сказал он.

Вильфанд отметил, что если в понедельник ожидается давление на уровне 755-756 мм ртутного столба, то в четверг оно составит 725-727 мм ртутного столба.

"У нас действительно очень сильное падение от очень высокого к очень низкому всего за два дня. Поэтому, вполне вероятно [ухудшение самочувствия], лучше всегда с медиками консультироваться", — советует Вильфанд.

Антициклон на европейской территории России сменится циклоном, который в среду и в четверг принесет жителям Москвы осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Но земля сейчас теплая, снежный покров формироваться не будет, осадки будут в виде снега, но они будут в воздухе", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, ночные температуры практически в течение всей недели в Москве будут около нулевых отметок, от минус 2 до плюс 2 градусов, а дневные от 5 до 8 градусов тепла.