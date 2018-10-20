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В Москве началось стремительное похолодание
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В Москве началось стремительное похолодание 

News.ru 27 минут назад
Фото: ТАСС
В Московский регион пришла предзимняя погода. Днём, 20 октября, похолодает до 8-10 градусов.
По данным Гидрометцентра, будет облачно, с прояснениями. При этом осадков не ожидается.
В ночь на 21 октября столбики термометров покажет не более плюс 3–5 градусов.
В Подмосковье в ночное время возможны заморозки.
Ранее News.ru писал о том, что аномально тёплая осень доставляет дискомфорт медведям. Косолапые мучаются бессонницей из-за отсутствия холодов. Обычно эти животные впадают в спячку в середине октября, когда наступают первые холодные дни.
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