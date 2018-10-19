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Синоптики объявили конец теплых рекордов в Москве
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Синоптики объявили конец теплых рекордов в Москве 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ближайшие выходные в столице станет холоднее. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».
«Время температурных рекордов прошло, мы прощаемся с бабьим летом в этом году. В предстоящие выходные атмосферное давление в столичном регионе повысится. Влияние атмосферного фронта, который пройдет через столичный регион сегодня и будет расположен южнее, проявится расположением на небосводе плотных облаков, вечером местами пройдут непродолжительные дожди», — рассказали синоптики.
По их прогнозам, 20 и 21 октября, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, ночью опустится до трех градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до девяти метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 753 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики прогнозировали, что с конца рабочей недели погода в столичном регионе начнет портиться, а со следующей недели ожидаются заморозки и дожди.
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