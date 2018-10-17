Москвичам пообещали мокрый снег

Мокрый снег ожидается в Москве в понедельник

Мокрый снег может выпасть в Москве в понедельник, 22 октября, однако он быстро растает. Об этом в среду сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина

"22 октября, в понедельник, в ночные и утренние часы возможны осадки, даже небольшой мокрый снег, который не останется на земле, потому что пока теплая почва", — сказала Паршина.

По ее словам, температура ночью в этот день будет от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — 7-12 градусов выше нуля, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.