Москвичам пообещали мокрый снег

Мокрый снег может выпасть в Москве в понедельник, 22 октября, однако он быстро растает. Об этом в среду сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
"22 октября, в понедельник, в ночные и утренние часы возможны осадки, даже небольшой мокрый снег, который не останется на земле, потому что пока теплая почва", — сказала Паршина.
По ее словам, температура ночью в этот день будет от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — 7-12 градусов выше нуля, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
"В 20-х числах похолодает, возможно, это даже покажется нам резким. Среднесуточная температура будет составлять 5 градусов выше нуля, и мы уже не сможем ходить в легкой одежде. Однако этот показатель все равно немного выше климатической нормы, и октябрь будет продолжаться относительно теплой погодой", — заключила Паршина.