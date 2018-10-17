Москвичам пообещали мокрый снег

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Мать керченского стрелка принялась спасать раненых

Мокрый снег ожидается в Москве в понедельник 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мокрый снег может выпасть в Москве в понедельник, 22 октября, однако он быстро растает. Об этом в среду сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
"22 октября, в понедельник, в ночные и утренние часы возможны осадки, даже небольшой мокрый снег, который не останется на земле, потому что пока теплая почва", — сказала Паршина.
По ее словам, температура ночью в этот день будет от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — 7-12 градусов выше нуля, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
"В 20-х числах похолодает, возможно, это даже покажется нам резким. Среднесуточная температура будет составлять 5 градусов выше нуля, и мы уже не сможем ходить в легкой одежде. Однако этот показатель все равно немного выше климатической нормы, и октябрь будет продолжаться относительно теплой погодой", — заключила Паршина.
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