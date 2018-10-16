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В Рязани превзойдён температурный рекорд 1974 года
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В Рязани превзойдён температурный рекорд 1974 года 

RT на русском + ещё 1 25 минут назад
Фото: РИА Новости
В понедельник, 15 октября, в Рязани установлен новый температурный рекорд, сообщает kp.ru со ссылкой на Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Температура воздуха превысила абсолютный максимум 1974 года, когда было зафиксировано +19,4 °С.
В этом году показатель составил +20,3 °С.
«Тёплая погода сохранится до конца этой недели. Преобладающая температура ночью +1…+7 °С, днём +12…+18 °С», — заявила начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Дарья Ромашкина.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге побит температурный рекорд, который держался с 1889 года.
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