В Рязани превзойдён температурный рекорд 1974 года

В понедельник, 15 октября, в Рязани установлен новый температурный рекорд, сообщает kp.ru со ссылкой на Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха превысила абсолютный максимум 1974 года, когда было зафиксировано +19,4 °С.

В этом году показатель составил +20,3 °С.

«Тёплая погода сохранится до конца этой недели. Преобладающая температура ночью +1…+7 °С, днём +12…+18 °С», — заявила начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Дарья Ромашкина.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге побит температурный рекорд, который держался с 1889 года.