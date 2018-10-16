Норма сероводорода в воздухе превышена втрое

В Москве зафиксировали превышение нормы сероводорода в воздухе

Москве на территории района Печатники «Мосэкомониторинг» зафиксировал превышение предельно допустимых значений сероводорода в атмосферном воздухе, информирует Интерфакс

Отмечается, что около 21:00 15 октября на улице Гурьянова было зафиксировано превышение допустимой нормы сероводорода в воздухе в 3,3 раза (0,0265 мг/м3).

При этом повышенный уровень этого вещества в Печатниках фиксировался станцией мониторинга до 06:00 16 октября.

В июне «Мосэкомониторинг» зафиксировал на востоке и юго-востоке Москвы превышение нормы сероводорода в воздухе в четыре раза.