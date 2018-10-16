Ещё
Норма сероводорода в воздухе превышена втрое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве зафиксировали превышение нормы сероводорода в воздухе 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве на территории района Печатники «Мосэкомониторинг» зафиксировал превышение предельно допустимых значений сероводорода в атмосферном воздухе, информирует Интерфакс.
Отмечается, что около 21:00 15 октября на улице Гурьянова было зафиксировано превышение допустимой нормы сероводорода в воздухе в 3,3 раза (0,0265 мг/м3).
При этом повышенный уровень этого вещества в Печатниках фиксировался станцией мониторинга до 06:00 16 октября.
В июне «Мосэкомониторинг» зафиксировал на востоке и юго-востоке Москвы превышение нормы сероводорода в воздухе в четыре раза.
RT на русском: последние новости
В Москве 15 октября стало самым тёплым за последние 25 лет Синоптики рассказали о похолодании в Москве В Петербурге побит температурный рекорд 1889 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на церковный разлад550
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем137
Растворили в кислоте: жестокое убийство журналиста136
Ярош вывел батальоны с передовой в Донбассе60
Синоптики расстроили москвичей14
Видео
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:01
На Украине провели учебный бой между Су-27 и F-15
Армия Оружие
00:48
Издевательства в психбольнице попали на видео
Общество
04:37
РПЦ выдвинула условие Константинополю
Общество
01:20
Названы сроки создания С-700
Оружие Армия
04:00
РПЦ приняла решение по Константинополю
Общество
00:40
Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение