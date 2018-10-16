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Синоптики расстроили москвичей
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Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве 

Российская Газета 2 часа назад
Период теплой и сухой погоды закончится в центральной части России уже в субботу. Затем произойдет резкое изменение циркуляции воздуха в верхних слоях тропосферы. А это значит, что столбики термометров поползут вниз.
По сравнению с минувшим понедельником похолодает почти на 9-10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В первый выходной день москвичи могут рассчитывать максимум на 10 градусов тепла.
Понедельник стал самым теплым за 25 лет
До четверга, по словам Вильфанда, продержится безоблачная и сухая погода. Во вторник воздух прогреется до +19, что просто чудо, подчеркнул специалист.
"Такая температура превышает норму примерно на 5 градусов, — рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
А уже в пятницу погода начнет меняться. В Москве на небе появятся облака, возможен небольшой дождь, температура понизится до 13-15 градусов со знаком плюс. В воскресенье похолодание продолжится. Максимум +9 градусов днем и небольшие дожди.
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