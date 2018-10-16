Ещё
Москвичам напророчили самую теплую зиму за 25 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам напророчили самую теплую зиму за 25 лет 

Мослента + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Предстоящая зима в столичном регионе может стать самой теплой за последние 25 лет. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Если верить народным приметам, то зима будет очень теплой, поскольку на Покров светило яркое солнце.
«На смену теплого Покрова 1993 года пришла теплая зима с положительной аномалией температуры воздуха около одного градуса. А вот теплый Покров 1967 года сменился холодной зимой, когда среднемесячная температура была ниже нормы на 3 градуса. Так что не все так однозначно», — уточнила она.
В народной традиции Покров день отмечает переход от осени к зиме. Связан с началом вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона. В этом году он пришелся на 14 октября, до 17,5 градуса. Это самый высокий показатель для этого дня с 1948 года.
Мослента: последние новости
Москва рекордно прогрелась на Покров Бабье лето пришло в Москву надолго Синоптики предсказали дату конца бабьего лета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине75
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
В США отреагировали на церковный разлад
«Судьбы девочек поломаны»30
Растворили в кислоте: жестокое убийство журналиста157
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:01
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине
Армия Оружие
00:48
Издевательства в психбольнице попали на видео
Общество
00:31
Обнаружена новая предсмертная записка актера «Глухаря»
Происшествия
04:37
РПЦ выдвинула условие Константинополю
Общество
04:52
Названа причина смерти принца в Череповце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение