Москвичам напророчили самую теплую зиму за 25 лет

Людмила Паршина. Предстоящая зима в столичном регионе может стать самой теплой за последние 25 лет. Об этом « Российской газете » рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ

Если верить народным приметам, то зима будет очень теплой, поскольку на Покров светило яркое солнце.

«На смену теплого Покрова 1993 года пришла теплая зима с положительной аномалией температуры воздуха около одного градуса. А вот теплый Покров 1967 года сменился холодной зимой, когда среднемесячная температура была ниже нормы на 3 градуса. Так что не все так однозначно», — уточнила она.

В народной традиции Покров день отмечает переход от осени к зиме. Связан с началом вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона. В этом году он пришелся на 14 октября, до 17,5 градуса. Это самый высокий показатель для этого дня с 1948 года.