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В Петербурге побит температурный рекорд 1889 года
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В Петербурге побит температурный рекорд 1889 года 

RT на русском + ещё 12 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд, который держался с 1889 года. Об этом сообщили в Северо-Западном управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«15 октября на ОГМС Санкт-Петербург температура воздуха достигла рекордных +18 °С, перекрыв исторический максимум дня (+17,2°С в 1889 г.)», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, точное значение нового рекорда станет известно после 21:00.
Ранее «Реальное время» передавало, что в ночь на 10 сентября в Перми побит температурный рекорд 1958 года.
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