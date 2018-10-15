Чем аукнется затянувшееся бабье лето

Погода в центральной России не может не радовать — среднесуточные температуры скорее соответствуют началу сентября, чем середине октября.

Но не придется ли за продленное удовольствие расплачиваться через несколько недель — например, более холодной, чем надо, зимой?

Кстати, восторг необычно теплой погодой высказывают не только жители европейской части России. Удивлены затянувшимся летом и европейцы, и канадцы (в Торонто, не самом жарком городе на планете, на прошлой неделе воздух прогревался почти до 40 градусов!)

российской столице в тот же день также был побит температурный рекорд, продержавшийся 70 лет.

Чтобы лето не кончалось

Делать выводы о том, что погода непременно «отыграется» за необычно теплую осень — это выводы антинаучные, говорит сотрудник Института физики атмосферы Александр Чернокульский

Научно и статистически доказано прямо противоположное — что никакой связи между температурными режимами разных сезонов не существует. Более того, метеорологические условия влияют друг на друга на глубину не более десяти дней, от силы двух недель. Предсказывать что-либо на более длительный период — это гадать на кофейной гуще, — сказал он «Ридусу».

Более долговременные прогнозы зиждутся на исследованиях состояния океана и стратосферы, но и эти прогнозы являются аналоговыми — то есть смотрится, какая погода была раньше при том или ином их состоянии, и поэтому есть более высокая вероятность, что аналогичное состояние приведет к аналогичным погодным условиям.

Но это именно вероятность, не более того, подчеркивает климатолог.

В долговременной перспективе на необычно долгие теплые (или холодные) сезоны все сильнее влияют глобальные изменения климата, продолжает он.

Эти участившиеся аномалии связаны с блокированием теплых или холодных атмосферных масс устойчивыми антициклонами. Конкретно сейчас такой антициклон не дает проникнуть в Европу холодным воздушным потокам, чем и объясняется затянувшееся бабье лето. В другой раз такой же антициклон может не давать проникнуть в регион теплому воздуху. Сказать, произойдет это или нет, точно сейчас нельзя, но что частота таких явлений увеличивается — это факт, — указывает Чернокульский.

Аномально высокие температуры в европейской части России отмечаются в 2018 году уже второй раз. Первый раз это произошло в январе, когда температура воздуха в центре России на 9−10 градусов превышала климатическую норму.

Новая нормальность

Климатические «качели» раскачиваются всё сильнее, и этот процесс в обозримом будущем будет только усиливаться. Но человеческая деятельность здесь не играет первую скрипку — куда важнее солнечная активность или эффект Эль-Ниньо, убежден московский ученый, специалист по физике атмосферы Алексей Кокорин

С каждым годом климатические явления будут действительно становиться все более экстремальными. Любые отклонения от медианного значения считаются аномалиями. Но в последнее десятилетие аномалии стали повторяться столь часто, что климатологи склоняются к мысли изменить эталон — например, считать нормой многолетнюю среднюю температуру за период более поздний, с 1980 по 2010 год. Иначе СМИ так и будут каждую зиму (а также и лето) подавать как сенсацию, — сказал он тогда «Ридусу».

Являются или нет нынешние погодные аномалии следствием глобальных климатических изменений, временными сбоями в работе «небесной канцелярии», или даже результатом испытаний неведомого климатического оружия — неизвестно.