В Москве установлен температурный рекорд

В воскресенье в Москве установлен температурный рекорд для 14 октября — воздух прогрелся до плюс 17,5 градусов, сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец

«Покров (праздник Покрова пресвятой Богородицы — прим. ВЗГЛЯД) в Москве стал самым теплым за последние 70 лет. К 14.00 мск воздух на базовой московской метеостанции прогрелся до плюс 17,5 градусов, что стало самым высоким показателем с 1948 года», — передает его слова РИА «Новости».

Тишковец добавил, что предыдущий рекорд устанавливался 51 год назад, 14 октября 1967 года, когда температура поднялась до 17,2 градуса.