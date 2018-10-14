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В Москве установлен температурный рекорд
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В Москве установлен температурный рекорд 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В воскресенье в Москве установлен температурный рекорд для 14 октября — воздух прогрелся до плюс 17,5 градусов, сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Покров (праздник Покрова пресвятой Богородицы — прим. ВЗГЛЯД) в Москве стал самым теплым за последние 70 лет. К 14.00 мск воздух на базовой московской метеостанции прогрелся до плюс 17,5 градусов, что стало самым высоким показателем с 1948 года», — передает его слова РИА «Новости».
Тишковец добавил, что предыдущий рекорд устанавливался 51 год назад, 14 октября 1967 года, когда температура поднялась до 17,2 градуса.
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