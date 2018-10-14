В воскресенье в Москве будет тепло

В Москве воздух прогреется до 16 градусов

Синоптики прогнозируют переменную облачность и до 16 градусов тепла 14 октября в Москве . Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Переменная облачность. Без осадков", — говорится в сообщении.

Днем термометры в Москве покажут 14-16 градусов тепла. Ветер будет северо-западный и западный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура в столице опустится до 6-8 градусов, синоптики прогнозируют ветер западного направления скоростью 3-8 м/с.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов, ночью опустится до 3-8 градусов.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.