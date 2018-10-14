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В воскресенье в Москве будет тепло
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В Москве воздух прогреется до 16 градусов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Синоптики прогнозируют переменную облачность и до 16 градусов тепла 14 октября в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Переменная облачность. Без осадков", — говорится в сообщении.
Днем термометры в Москве покажут 14-16 градусов тепла. Ветер будет северо-западный и западный скоростью 5-10 м/с.
Ночью температура в столице опустится до 6-8 градусов, синоптики прогнозируют ветер западного направления скоростью 3-8 м/с.
В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов, ночью опустится до 3-8 градусов.
Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.
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