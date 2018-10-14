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Циклон принесет в Испанию и Португалию проливные дожди
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Циклон «Лесли» принесет в Испанию и Португалию проливные дожди 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пост-тропический циклон "Лесли", который приближается к западному побережью Португалии и Испании, может принести в эти страны сильный ветер и проливные дожди, сообщил в субботу Национальный центр наблюдения за ураганами США.
По данным центра, "Лесли" достигнет побережья Пиренейского полуострова в воскресенье. "Опасные ветра, высокие волны и сильные дожди ожидаются в регионах Португалии и Испании", — говорится в сообщении.
На данный момент циклон находится примерно в 135 км к юго-западу от города Порту и движется в северо-восточном направлении со скоростью 15,5 м/с, скорость ветра достигает 30,5 м/c. Климатическое явление ослабеет по мере продвижения вглубь Пиренейского полуострова к вечеру воскресенья.
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