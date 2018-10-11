В Крыму объявлено экстренное предупреждение

Спасатели объявили экстренное предупреждение в Крыму из-за ветра до 25 м/с

С 12 по 14 октября в регионе прогнозируют штормовой ветер. Усиление северо-восточного ветра до 25 м/с ожидается до конца недели.

Рекомендуется не оставлять автомобили под большими деревьями, не находиться рядом с рекламными щитами, вывесками, дорожными знаками и линиями электропередачи.

Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.