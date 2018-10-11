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В Крыму объявлено экстренное предупреждение
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Спасатели объявили экстренное предупреждение в Крыму из-за ветра до 25 м/с 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели объявили экстренное предупреждение в Крыму, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
С 12 по 14 октября в регионе прогнозируют штормовой ветер. Усиление северо-восточного ветра до 25 м/с ожидается до конца недели.
Рекомендуется не оставлять автомобили под большими деревьями, не находиться рядом с рекламными щитами, вывесками, дорожными знаками и линиями электропередачи.
Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.
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