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В Москве продлится бабье лето
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Порошенко открыл огонь в Донбассе с одной целью

В Москве продлится бабье лето 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
По прогнозам синоптиков, сухая и тёплая погода в российской столице ожидается в начале следующей недели. Об этом сообщает m24 со ссылкой на специалистов Гидрометцентра.
Согласно прогнозам, в городе не ожидается осадков.
В пятницу и в предстоящие выходные температура воздуха днём в Москве составит 12—14 °C.
«Примерно такими же показания термометров будут и в начале следующей недели», — говорится в сообщении.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра передавала, что в Москве в четверг, 11 октября, ожидается до +14 °С.
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