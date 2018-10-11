В Москве продлится бабье лето 

По прогнозам синоптиков, сухая и тёплая погода в российской столице ожидается в начале следующей недели. Об этом сообщает m24 со ссылкой на специалистов Гидрометцентра.
Согласно прогнозам, в городе не ожидается осадков.
В пятницу и в предстоящие выходные температура воздуха днём в Москве составит 12—14 °C.
«Примерно такими же показания термометров будут и в начале следующей недели», — говорится в сообщении.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра передавала, что в Москве в четверг, 11 октября, ожидается до +14 °С.