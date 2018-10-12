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Москвичам пообещали «великолепную погоду» на выходных
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Синоптики пообещали москвичам «великолепную погоду» на выходных 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Выходные в Москве пройдут под знаком «старого бабьего лета». Днём в конце недели воздух прогреется до +16 градусов по Цельсию, сообщил RT ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Погода ожидается просто великолепная. Выходные и ближайшая неделя пройдут под знаком старого бабьего лета. Это антициклон, причём азовского происхождения, а всё, что связано с этим направлением, несёт за собой субтропическое тепло и солнце. Ночью будет не прохладнее +4…+9 градусов по Цельсию. А днём воздух прогреется до +14…+16 градусов по Цельсию», — рассказал синоптик.
При этом Тищковец уточнил, что такая тёплая погода необычна для октября. И несмотря на это, на следующей неделе также ожидается «очень комфортный период солнечной погоды». По прогнозам, он продлится до следующих выходных включительно.
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