Москвичам пообещали «великолепную погоду» на выходных

Синоптики пообещали москвичам «великолепную погоду» на выходных

Выходные в Москве пройдут под знаком «старого бабьего лета». Днём в конце недели воздух прогреется до +16 градусов по Цельсию, сообщил RT ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«Погода ожидается просто великолепная. Выходные и ближайшая неделя пройдут под знаком старого бабьего лета. Это антициклон, причём азовского происхождения, а всё, что связано с этим направлением, несёт за собой субтропическое тепло и солнце. Ночью будет не прохладнее +4…+9 градусов по Цельсию. А днём воздух прогреется до +14…+16 градусов по Цельсию», — рассказал синоптик.

При этом Тищковец уточнил, что такая тёплая погода необычна для октября. И несмотря на это, на следующей неделе также ожидается «очень комфортный период солнечной погоды». По прогнозам, он продлится до следующих выходных включительно.