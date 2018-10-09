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Минувшая ночь в столице стала самой холодной
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Минувшая ночь в столице стала самой холодной 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Синоптики Гидрометцентра сообщают, что пошедшая ночь на вторник, 9 октября, стала самой холодной с начала месяца. Ночью, на столичной метеостанции был зафиксирован показатель с минусовой температурой. В Москве температура опустилась до минус 0,2 градуса, в области было заметное похолодание и показатель почти достиг отметки в минус 4 градуса тепла.
До этого, самая минимальная температура воздуха в столице была зафиксирована в воскресенье, 30 сентября. Столбик термометра опустился до 0,4 градуса ниже нуля.
Во вторник, 9 октября, синоптики прогнозируют потопление в Москве до плюс 9 градусов. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 51 процент. В Гидрометцентре России сообщили, что со среды столбики термометра поднимутся до 15 градусов тепла.
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