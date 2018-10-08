Названы сроки возвращения тепла в столицу

Теплая и солнечная погода вернется в Москву во вторник

Как сообщает Гидрометцентр России, теплая и солнечная погода вернется в столичный регион во вторник, 9 октября.

«На место дождливого Атлантического циклона с юго-запада центральный регион спешит накрыть область повышенного давления. Уже со вторника ожидается малооблачная, теплая погода, которая сохранится до субботы. И только в воскресенье прогнозируется небольшой дождь. В эти дни воздух будет прогреваться до +15…+17С°. Правда в ночные и утренние часы, из-за малооблачной погоды, температура по области может понижаться до +2…+4С°, возможны туманы», — говорится в сообщении.

Сегодня, 8 октября, погода встретит нас плотной облачностью, дождем и холодным ветром до 15 м/с. Отметим, что в середине недели в дневные часы воздух будет прогреваться до +20С°.