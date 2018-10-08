Москвичам пообещали небольшой дождь

Небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в понедельник в Москве

Температура в Москве в понедельник днем не превысит 10 градусов тепла, порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем термометры в Москве покажут 8-10 градусов. "Переменная облачность. По области местами небольшой дождь", — говорится в сообщении. В Подмосковье днем будет от 6 до 11 градусов тепла.

Днем в Московском регионе синоптики прогнозируют северный и северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в понедельник составит 752 мм ртутного столба.

Ночью в Москве температура опустится до 0-2 градусов, в Подмосковье до минус 3, максимальная температура ночью составит 2 градуса. Ожидается слабый ветер.