Москвичам пообещали небольшой дождь

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Небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в понедельник в Москве 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Температура в Москве в понедельник днем не превысит 10 градусов тепла, порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем термометры в Москве покажут 8-10 градусов. "Переменная облачность. По области местами небольшой дождь", — говорится в сообщении. В Подмосковье днем будет от 6 до 11 градусов тепла.
Днем в Московском регионе синоптики прогнозируют северный и северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в понедельник составит 752 мм ртутного столба.
Ночью в Москве температура опустится до 0-2 градусов, в Подмосковье до минус 3, максимальная температура ночью составит 2 градуса. Ожидается слабый ветер.
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