Россиян предупредили о первых сугробах

Гидрометцентр прогнозирует первые сугробы в России на неделе

России на этой неделе ожидается разнообразная погода, в ряде регионов могут появиться сугробы. Об этом заявил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев

«В понедельник сильные дожди ожидаются в Ярославской области, на юге Коми и в Пермском крае. Дождливо и ветрено будет в Татарстане. Неустойчивая погода с дождями и порывистым ветром ожидается в Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае», — цитирует «Российская газета» синоптика.

По его словам, в Московском регионе ожидается тёплая неделя: в понедельник, 8 октября, местами кратковременный дождь и температура воздуха +8 °C… +13 °C. Начиная со вторника ещё потеплеет: днём от +9 °C… +14 °C, ветер слабый.

Как отмечается, тёплая погода ждет жителей столицы до следующих выходных.

На Урале ожидается дождь со снегом в первой половине неделе, ночью -3 °C… +2 °C, днем +2 °C… +7 °C.

На севере Урала после теплых выходных значительно похолодает уже в понедельник: пройдёт дождь со снегом: ночью 0 °C… +5 °C, днём +4 °C… +9 °C.

Примерно такой же характер погоды сохранится в течение всей недели.

На севере Сибири облачная погода — дождь со снегом: ночью +1 °C …+3 °C, днём +2 °C… +7 °C.

В Забайкалье ухудшение погоды: местами сформируется временный снежный покров, ночью 0 °C… +3 °C, днем от +7 °C до +12 °C.

На Чукотке ночью уже до -4 °C, днём +1 °C… +6 °C. В Якутии с осадками — ночью снег, днём — снег с дождём.