Новая неделя в Крыму начнется с заморозков

В понедельник ночью и утром в Крыму прогнозируются заморозки в степных и предгорных районах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и утром 8 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы сохранятся заморозки — -1…-3 градуса", — рассказали синоптики.

По данным крымского гидрометцентра, в первый рабочий день новой недели воздух на полуострове будет прогрет до +17…+22 градусов. Осадков в понедельник не предвидится, а ветер будет дуть с силой 7-12 м/с.

Во второй половине недели на полуострове немного похолодало, при этом синоптики прогнозировали в последние дни до 3 градусов мороза ночью в степных и предгорных частях региона.