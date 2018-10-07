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Новая неделя в Крыму начнется с заморозков
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Новая неделя в Крыму начнется с заморозков 

РИА Новости Крым 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В понедельник ночью и утром в Крыму прогнозируются заморозки в степных и предгорных районах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и утром 8 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы сохранятся заморозки — -1…-3 градуса", — рассказали синоптики.
По данным крымского гидрометцентра, в первый рабочий день новой недели воздух на полуострове будет прогрет до +17…+22 градусов. Осадков в понедельник не предвидится, а ветер будет дуть с силой 7-12 м/с.
Во второй половине недели на полуострове немного похолодало, при этом синоптики прогнозировали в последние дни до 3 градусов мороза ночью в степных и предгорных частях региона.
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