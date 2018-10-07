Башкирию засыпало снегом: видео

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AkDriver (@ak_driver1) 7 Окт 2018 в 1:35 PDT Своими фото и видео делятся очевидцы в соцсетях.

В субботу, 7 октября в Белорецком районе Башкирии пошел сильный снег. Заснеженные поля и дороги на видео снял местный житель. Ролик был позже размещен в соцсетях.

Кроме того, как сообщают пользователи Сети, мокрый снег также прошел в Межгорье и Абзелиловском районе республики.

Местные жители отмечают, что в регион пришла настоящая зима и уже пора менять летнюю резину на зимнюю на своих транспортных средствах.

Стоит отметить, что первый снег в Башкирии пошел пару дней назад. Однако, по словам очевидцев, он таял, едва касаясь земли.

Тем не менее, несмотря на то, что в некоторых районах области сохраняется минусовая температура, на следующей неделе в регионе ожидается потепление.