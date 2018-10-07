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Башкирию засыпало снегом
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Башкирию засыпало снегом: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Своими фото и видео делятся очевидцы в соцсетях.
В субботу, 7 октября в Белорецком районе Башкирии пошел сильный снег. Заснеженные поля и дороги на видео снял местный житель. Ролик был позже размещен в соцсетях.
Кроме того, как сообщают пользователи Сети, мокрый снег также прошел в Межгорье и Абзелиловском районе республики.
Местные жители отмечают, что в регион пришла настоящая зима и уже пора менять летнюю резину на зимнюю на своих транспортных средствах.
Стоит отметить, что первый снег в Башкирии пошел пару дней назад. Однако, по словам очевидцев, он таял, едва касаясь земли.
Тем не менее, несмотря на то, что в некоторых районах области сохраняется минусовая температура, на следующей неделе в регионе ожидается потепление.
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