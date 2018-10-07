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Синоптики рассказали о погоде в воскресенье
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Переменная облачность, без осадков и теплая погода с температурой до 16 градусов выше нуля ожидается в Москве в воскресенье, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице 14-16 градусов, в Подмосковье 11–16 градусов", — говорится в сообщении.
По информации синоптиков, в воскресенье в столице будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление при этом понизится до 743 миллиметров ртутного столба.
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