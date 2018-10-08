Синоптики определили длительность «бабьего лета»

Вильфанд: ожидающееся «бабье лето» в Москве и Подмосковье продлится до 14 октября

Истинное "бабье лето", которое наступает осенью после периода похолодания, начнется в Москве Московской области 10 октября и продлится пять дней до 14 октября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В эту осеннюю пору мы впервые будем отмечать "бабье лето" начиная со среды [10 октября]. Этот период будет достаточно продолжительным — до конца недели, фактически пять дней. К сожалению, счастье долгим не бывает", — сказал он.

Погода, по его словам, будет сухой и ясной, что обусловлено антициклоном.

"Со среды температура будет уже около 15 градусов тепла, в отдельных районах Москвы и области — до 17 градусов. Будет совершенно особенный воздух: чистый, совершенно прозрачный, хрустальный", — отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что сентябрьские теплые дни, которыми порадовала погода жителей столицы, нельзя считать "бабьим летом", поскольку им не предшествовало похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра, в ночь на вторник в Москве температура может опускаться до минус 3 градусов, днем будет около 10 градусов выше нуля, однако уже в ночь на среду будет около 5-8 градусов тепла.