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Москвичей ждет потепление
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Потепление до 14 градусов, облачность и слабый дождь ожидаются в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"Днем облачно, вечером с прояснениями, местами слабый дождь, морось. Максимальная температура в городе 12-14 градусов, по области 9-14 градусов тепла", — говорится в сообщении.
Синоптики отметили, что в субботу в городе также будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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