В Москву возвращается позднее бабье лето

В Москву возвращается тепло и позднее бабье лето

Марина Макарова рассказала НСН, какой будет погода в столице в ближайшие выходные и на следующей неделе.

Москву возвращается тепло, и, несмотря на кратковременные дожди, которые пройдут в столице и по области, погода будет характерной для настоящего позднего бабьего лета. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В конце рабочей недели в столицу пришло похолодание в тыловой части циклона. Но оно не задержалось надолго, и предстоящие выходные будут тёплыми. На следующей неделе температура тоже продолжит колебаться, но среднесуточная будет превышать климатическую норму. И в целом погода будет соответствовать концу сентября, а не началу и середине октября. Ночи уже будут более прохладные — в Москве минимальная температура ночью 3-5 °С, в Подмосковье от 0 до 5 °С, местами пройдёт небольшой дождь. Будет отмечаться юго-западный и западный ветер, 6-11 метров в секунду. И днём в субботу погода тоже будет ветреной, порывы до 15 метров в секунду, местами небольшой дождь. Но зато показания термометров не разочаруют — +13 °С, +15°С в Москве, в области максимальная температура от 11 до 16°С», — рассказала Макарова.

Продолжится потепление и в воскресенье, и в начале и середине следующей недели, добавила собеседница НСН.

«Более тёплым будет воскресенье — ночью в воскресенье минимальная температура по столице 6-8°С, по Подмосковью 3-8°С, и днём обойдётся без осадков. Воздух прогреется до 14-16°С, в районах Подмосковья 12-17°С. К середине недели также ожидается повышение температуры до 13-18°С, но ночь по-прежнему прохладная — 1-6°С. Но будет уже несильный ветер. И такой период вполне можно будет назвать поздним бабьим летом», — заключила Макарова.

Напомним, что в минувшую пятницу погода в столице отличалась переменной облачностью, но обошлось без осадков. В Москве температура была до 9°С, а в Подмосковье днём колебалась в пределах 5-10 градусов.