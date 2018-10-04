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Москвичи увидят «белых мух»
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Вместо первого снега москвичи увидят «белых мух» 

Мослента + ещё 2 1 час назад
Фото: "Возвращение мухи"
В ночь на пятницу, 5 октября, из-за понижения температуры в Центральной России, включая Московскую область, возможно появление первых снежинок. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».
Погода в регионе будет обусловлена тыловой частью циклона, куда будет прорываться полярный воздух.
«В результате клин холода доберется до столичного региона, что в условиях разрозненной кучевой облачности и понижения температуры воздуха на уровне 500 метров до слабоотрицательной может привести к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе. Потенциальная зона твердых осадков протянется от юга Архангельской области через Вологодчину, Ярославскую, Московскую и Калужскую области», — уточнили синоптики.
Ночная температура воздуха понизится до 0 — плюс 3 градусов. «Речь не идет о классических зарядах снега, а всего лишь о том, что с неба кое-где могут срываться не делающие погоды „белые мухи“, то есть о символическом метеорологическом снеге», — уточнили специалисты.
В конце сентября в жители некоторых районов столицы сообщили о прошедшем граде. Как выяснилось, эти осадки корректнее называть снежной крупой. «Чтобы был град в такой ситуации, как сейчас, облачность должна быть на высоте восемь километров, а сейчас она на высоте шесть километров, и нулевая изотерма должна быть на высоте 500 метров, в то время как сейчас на высоте 1,3 километров», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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