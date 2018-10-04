Вместо первого снега москвичи увидят «белых мух»

В ночь на пятницу, 5 октября, из-за понижения температуры в Центральной России , включая Московскую область , возможно появление первых снежинок. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

Погода в регионе будет обусловлена тыловой частью циклона, куда будет прорываться полярный воздух.

«В результате клин холода доберется до столичного региона, что в условиях разрозненной кучевой облачности и понижения температуры воздуха на уровне 500 метров до слабоотрицательной может привести к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе. Потенциальная зона твердых осадков протянется от юга Архангельской области через Вологодчину, Ярославскую, Московскую и Калужскую области», — уточнили синоптики.

Ночная температура воздуха понизится до 0 — плюс 3 градусов. «Речь не идет о классических зарядах снега, а всего лишь о том, что с неба кое-где могут срываться не делающие погоды „белые мухи“, то есть о символическом метеорологическом снеге», — уточнили специалисты.