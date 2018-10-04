В Москву придет первый снег

Предстоящей ночью в Москве может выпасть первый снег

Первый снег может выпасть в Центральной России уже этой ночью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалистов центра погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, в предстоящую ночь в Центральную Россию с севера будет прорываться полярный воздух. Клин холода доберется до Москвы, температура понизится до 0…+3 градусов. Может выпасть первый снег.

"Потенциальная зона твердых осадков протянется от юга Архангельской области через Вологодчину, Ярославскую, Московскую и Калужскую области", — отметили синоптики.

Однако снегопада ждать пока рано.

"Речь не идет о классических зарядах снега, а всего лишь о том, что с неба кое-где могут срываться не делающие погоды "белые мухи", — отметили специалисты центра "Фобос".

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в столице начался без происшествий.