Ещё
В Москву придет первый снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предстоящей ночью в Москве может выпасть первый снег 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Первый снег может выпасть в Центральной России уже этой ночью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалистов центра погоды "Фобос".
По прогнозам синоптиков, в предстоящую ночь в Центральную Россию с севера будет прорываться полярный воздух. Клин холода доберется до Москвы, температура понизится до 0…+3 градусов. Может выпасть первый снег.
"Потенциальная зона твердых осадков протянется от юга Архангельской области через Вологодчину, Ярославскую, Московскую и Калужскую области", — отметили синоптики.
Однако снегопада ждать пока рано.
"Речь не идет о классических зарядах снега, а всего лишь о том, что с неба кое-где могут срываться не делающие погоды "белые мухи", — отметили специалисты центра "Фобос".
Ранее сообщалось, что отопительный сезон в столице начался без происшествий.
Москва24: последние новости
В столице к выходным потеплеет до +18 градусов Дождь и до 11 градусов тепла ожидается в Москве Синоптики определили время наступления зимних морозов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Крымском мосту произошло ЧП250
Священник перед смертью назвал дату конца света137
Россияне гибнут ради лайков19
Армия России избавится от советских «символов»154
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове108
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
00:49
МИД ответил Израилю по С-300 в Сирии
Политика Армия
01:39
На Крымском мосту произошло ЧП
Происшествия
00:29
Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля
Происшествия
01:28
Заместитель Чайки погиб в авиакатастрофе
Катастрофы Происшествия
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение