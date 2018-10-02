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Сентябрь в Москве стал самым солнечным в XXI веке
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Сентябрь в Москве стал самым солнечным в XXI веке 

Москва24 + ещё 4 8 часов назад
Фото: Москва24
Сентябрь 2018 года в столице стал самым светлым и солнечным в XXI веке. Обилие солнца отразилось и на температурном режиме.
Как сообщает портал "Метеоновости", солнце в первый месяц осени в этом году светило 206 часов при норме 147 часов. До этого года самым солнечным был сентябрь 2014 года. Тогда солнце светило 204 часа.
Ранее сообщалось. что прошедший сентябрь стал вторым в рейтинге самых теплых за всю историю метеонаблюдений в столице. Средняя температура в Москве в первый осенний месяц 2018 года превысила норму на 3,6 градуса.
Холоднее всего было 30 сентября, когда в городе установилась нулевая температура. А самым теплым днем месяца стало 5 сентября, когда в столице было +26,4 градуса. Первое место по рекордно теплой температуре осенью занимает сентябрь 1938 года.
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