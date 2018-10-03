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Земельные наделы москвичей придут в запустение 

Мослента + ещё 21 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На грядущих выходных в столичный регион вернется теплая погода. Синоптики рекомендовали закончить дачный сезон именно в эти дни, передает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов Гидрометцентра.
К концу недели ожидается потепление до 16-18 градусов. «Таким образом, конец рабочей недели ожидается сырым, холодным и ветреным, а вот на выходных, даже на фоне небольших дождей, ожидается теплая погода с прояснениями, температура выше нормы на 2-3 градуса. Самое время закрывать дачный сезон», — уточнили синоптики.
В среду, октября, в столичном регионе может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков: в городе пройдут обложные дожди.
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