Москвичей предупредили о первом снеге 

В российской столице на предстоящей неделе может выпасть первый снег.
Первые снежинки, по прогнозам синоптиков, выпадут в среду, 26 сентября.
Однако обильных осадков и снегопадов метеорологи пока не обещают.
— В ночные и утренние часы 26 сентября есть вероятность того, что с неба будут срываться первые снежинки, — отметил эксперт центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что полноценный снег увидят лишь жители в отдельных районах столичного региона.
Эксперт уточнил, что около 70 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве и области на предстоящей неделе, передает РЕН ТВ.