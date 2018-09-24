Москвичей предупредили о первом снеге

российской столице на предстоящей неделе может выпасть первый снег.

Первые снежинки, по прогнозам синоптиков, выпадут в среду, 26 сентября.

Однако обильных осадков и снегопадов метеорологи пока не обещают.

— В ночные и утренние часы 26 сентября есть вероятность того, что с неба будут срываться первые снежинки, — отметил эксперт центра "Фобос" Евгений Тишковец

Он уточнил, что полноценный снег увидят лишь жители в отдельных районах столичного региона.