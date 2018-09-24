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Москвичей предупредили о первом снеге
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Москвичей предупредили о первом снеге 

Вечерняя Москва 55 минут назад
В российской столице на предстоящей неделе может выпасть первый снег.
Первые снежинки, по прогнозам синоптиков, выпадут в среду, 26 сентября.
Однако обильных осадков и снегопадов метеорологи пока не обещают.
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— В ночные и утренние часы 26 сентября есть вероятность того, что с неба будут срываться первые снежинки, — отметил эксперт центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что полноценный снег увидят лишь жители в отдельных районах столичного региона.
Эксперт уточнил, что около 70 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве и области на предстоящей неделе, передает РЕН ТВ.
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