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В Москву пришли осенние дожди
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В Москву пришли осенние дожди 

News.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В Московском регионе началась календарная осень. В воскресенье, 23 сентября, ожидается холодная и дождливая погода.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха составит 14-16 градусов. Во время дождя порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.
В ночь на 24 сентября похолодает до 6 градусов. В Подмосковье столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов.
Ранее News.ru писал о том, что на смену аномальной жаре в Москву идёт похолодание с дождями, грозой, градом и усилением ветра. Новый циклон уже находится в Московской области.
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