В Москву пришли осенние дожди

В Московском регионе началась календарная осень. В воскресенье, 23 сентября, ожидается холодная и дождливая погода.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха составит 14-16 градусов. Во время дождя порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

В ночь на 24 сентября похолодает до 6 градусов. В Подмосковье столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что на смену аномальной жаре в Москву идёт похолодание с дождями, грозой, градом и усилением ветра. Новый циклон уже находится в Московской области.