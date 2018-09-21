Аномальная жара и холод: Москве мало не покажется

До субботы в столице сохранится аномально жаркая для сентября погода: температура достигнет +26°С. Однако в воскресенье в Москве произойдет ультраполярное вторжение — ветер с арктических морей принесет в город дожди и резкое похолодание. Перемен к лучшему на погодном фронте не ожидается всю следующую неделю.

Пятница, 21 сентября, выдастся солнечной и теплой — температура воздуха днем поднимется до +24…+26°С, что на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Ночью ожидается +10…+12°С. Осадков в течение дня синоптики не прогнозируют. Ветер западный, 2-7 м/с. Атмосферный фон повышен, но почти незаметно: 751 мм рт. ст.

Что и говорить, условия идеально походят для того, чтобы оседлать двухколесный транспорт. В Москве пройдет акция «На работу на велосипеде», участники которой, в отличие от тех, кто катался под ливнем на ночном велопараде в начале сентября, окажутся в крайне выгодном положении. Бонус к прекрасной погоде — подарочные сувениры и угощения в «энергетических точках» (с 8:00 до 11:00), а также бесплатный провоз велосипедов в электричках.

В субботу в Москве будет по-прежнему сухо, солнечно и тепло.

22 сентября дневная температура снова поднимется до приятно-аномальных +24…+26°С, ночью опустится до тех же +10…+12°С.

Ветер западный, 1-7 м/с. Давление опустится до нормальных 746 мм рт. ст.

Последний погожий вечер не только недели, но и, по всей видимости, сезона советуем провести на одной из площадок фестиваля аудиовизуального искусства «Круг света». Красочное открытие состоится накануне, в пятницу, на Гребном канале, с 20:30 до 21:30, там же пройдет церемония закрытия 25 сентября. А в промежутках яркие шоу можно посмотреть каждый вечер на Театральной площади, Поклонной горе, в «Царицыно» и «Коломенском».

23 сентября, в воскресенье, c суровых арктических морей задует холодный северо-восточный ветер — в Москву начнется ультраполярное вторжение.

В течение всего дня будет идти дождь, температура при этом составит +12…+14°С. Ночью таких интенсивных осадков не ожидается, но зато столбики термометров опустятся до +6…+8°С. Ветер юго-западный — днем достаточно сильный и пронизывающий, 7-12 м/с, ночью 4-9 м/с. Атмосферное давление немного понизится и составит 743 мм рт. ст. В общем, если есть возможность устроить генеральную репетицию зимней спячки, то лучше ей воспользоваться.

К понедельнику, 24 сентября, к столице подойдет еще один циклон, а это значит, что в городе будет ветрено и прохладно. И если днем ожидается временами дождь, то к вечеру он превратится в настоящий ливень. И тут самое место решить для себя извечную дилемму (нет, не про тварь дрожащую, хотя что-то такое наверняка промелькнет при взгляде на термометр).

А именно: доставать ли зонтики, учитывая порывистый юго-западный ветер до 13 м/с, или пытаться не замерзнуть в дождевике при горизонтальном дожде и +13…+15°С на улице.

Ночью сильный дождь продолжится, температура опустится до +6…+8°С. Ветер сменит направление на западное и немного стихнет: 5-10 м/с. Атмосферное давление очень низкое — 730 мм рт. ст.

25 сентября, во вторник, дожди продолжатся, а в Москве станет ну совсем неприятно, особенно после роскошного окончания недели. Днем синоптики обещают +9…+11°С, ночью температура опустится до +5…+7°С, по области +3…8°С. Ветер северо-западный, снова сильный, 8-13 м/с. Атмосферный фон продолжит стремительно пикировать и остановится лишь на отметке в 727 мм рт. ст. Если ходить по квартире в одеяле, а при выходе поменять его на примерно такой же, но непромокаемый, пуховик; из рук не выпускать чашку, в которой не заканчивается горячий чай с лимоном и имбирем, то, возможно, у вас получится пережить и этот день. По крайней мере, именно такой сценарий кажется единственно возможным при таких прогнозах.

В среду, 26 сентября, в столице также пройдут дожди. Днем будет облачно +9…+11°C, ночная температура составит +5…+7°C. Ветер северо-западный, но хотя бы немного стихнет — «всего» до 5-10 м/с.

Атмосферное давление по-прежнему низкое, 735 мм рт. ст.

Учитывая осадки, которые будут идти уже который день, стоит особенно внимательно выбирать пути обхода наиболее глубоких луж. В противном случае велик риск залечь на дно в брюках.

27 сентября, в четверг, атмосферное давление повысится до почти нормальных 743 мм рт. ст., осадки прекратятся, из-за облаков появится солнце. Тем не менее, в столице будет прохладно — днем синоптики прогнозируют +8…+13°С, ночью +3…+8°C. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

После работы или учебы рекомендуем заскочить в Новый манеж — на последний день выставки художника Покраса Лампаса. Уже две недели знаменитый каллиграфист создает инсталляциями в открытой студии: любой может понаблюдать за его работой. Также на экспозиции работает пространство для коворкинга и студия красоты.

Рабочая неделя завершится в холодном антициклоне, который обеспечит высокое давление (755 мм рт. ст.). В пятницу, 28 сентября, обойдется без осадков — в Москве будет солнечно. Но прохладно: дневная температура составит +8…+13°С, ночная опустится до +3…+8°C. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

Самое время выбраться на прогулку с семьей или друзьями в парк: листья к тому моменту наверняка приобретут багряные и желтые оттенки, став идеальным фоном для сезонных фото. А завершить трудовую неделю советуем на одной из площадок фестиваля «Золотая осень», который как раз откроется 28 сентября в Москве. Устройте праздник живота, дегустируя свежие фрукты и овощи, мясо и рыбу, российские сыры, молочную продукцию, а также мед и кондитерские изделия — акцент при этом будет делаться на фермерской продукции. Все понравившееся можно купить на месте. Для тех, кто на строгой диете, организуют творческие мастер-классы, концерты и театральные постановки под открытым небом.