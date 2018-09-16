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«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
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«Это же фантастика»: погода порадует москвичей 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что у москвичей нет оснований хандрить из-за ухудшившейся погоды. По словам метеоролога уже к середине недели в столицу вернется лето, сообщает «Интерфакс».
«У москвичей мрачное настроение — дождь, похолодало. Но, во-первых, погода в воскресенье на 2-3 градуса выше нормы — это даже ненастьем назвать нельзя, а во-вторых, сентябрь грозит совсем разбаловать жителей столицы: уже к середине недели столбики термометров вновь приблизятся к 24-градусной отметке», — сказал он
Что касается осадков, то они продолжатся до понедельника. Однако затем давление начнет повышаться, и температура воздуха будет расти. К среде воздух прогреется до +20, а к четвергу — до +23, а местами на юге Подмосковья до +24 градусов.
«Это же фантастика — плюс 23 градуса во второй половине сентября! В субботу такая погода сохранится, и, по предварительным расчетам, резкого похолодания не видно и в воскресенье», — сказал Вильфанд, отметив, что температура превышает норму на 8 градусов.
Это объясняется притоком очень теплого воздуха с юго-запада.
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