На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи

Синоптики не исключают образование смерчей в Сочи , в Крыму возможны дожди с градом.

С начала следующей недели в центральных областях России усилится ветер. Ураганы, которые бушевали в Санкт-Петербурге , продолжат движение в другие регионы. Об этом пишет RG со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину

По ее словам, больше всего достанется южным территориям. Бархатный сезон туристам испортят ливни и шквалистый ветер. В Сочи не исключено образование смерчей. В Ставропольском крае на 15-16 сентября объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупреждают о сильном ветре и дождях с градом в Крыму. Ветренно будет также в Санкт-Петербурге, Вологодской области, в Ненецком округе и на Кольском полуострове.