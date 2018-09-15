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На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
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На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Синоптики не исключают образование смерчей в Сочи, в Крыму возможны дожди с градом.
С начала следующей недели в центральных областях России усилится ветер. Ураганы, которые бушевали в Санкт-Петербурге, продолжат движение в другие регионы. Об этом пишет RG со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
По ее словам, больше всего достанется южным территориям. Бархатный сезон туристам испортят ливни и шквалистый ветер. В Сочи не исключено образование смерчей. В Ставропольском крае на 15-16 сентября объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики предупреждают о сильном ветре и дождях с градом в Крыму. Ветренно будет также в Санкт-Петербурге, Вологодской области, в Ненецком округе и на Кольском полуострове.
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