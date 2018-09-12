МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Страны Евросоюза прилагают недостаточно усилий, чтобы соблюдать нормативный уровень загрязнения воздуха, а их меры недостаточно эффективны, говорится в докладе Счетной палаты Евросоюза.
"Загрязнение воздуха является самым значительным экологической угрозой для здоровья на территории Европейского Союза. В последние десятилетия политика ЕС способствовала сокращению выбросов, но качество воздуха не улучшилось в такой же мере, и по-прежнему оказывает значительное влияние на общественное здравоохранение", — сказал ответственный за доклад член Европейского Суда аудиторов Януш Войцеховский.
В Евросоюзе с 2008 года действует директива по улучшению качества воздуха в Европе, которая определяет показатели предельной концентрации в воздухе взвешенных частиц PM10, а с 2010 года — диоксида азота и «является краеугольным камнем политики ЕС в области чистого воздуха».
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕК, повышенный уровень содержания в атмосфере 23 из 28 стран-членов ЕС твердых частиц PM10 и двуокиси азота (NO2) ежегодно является причиной смерти более 400 тысяч граждан объединенной Европы. Потери для экономики ЕС от этого ЕК оценивает в 20 миллиардов евро в год.