Страны ЕС не соблюдают нормативный уровень загрязнения воздуха — Счетная палата ЕС

МОСКВА , 12 сен /ПРАЙМ/. Страны Евросоюза прилагают недостаточно усилий, чтобы соблюдать нормативный уровень загрязнения воздуха, а их меры недостаточно эффективны, говорится в докладе Счетной палаты Евросоюза.

"Загрязнение воздуха является самым значительным экологической угрозой для здоровья на территории Европейского Союза. В последние десятилетия политика ЕС способствовала сокращению выбросов, но качество воздуха не улучшилось в такой же мере, и по-прежнему оказывает значительное влияние на общественное здравоохранение", — сказал ответственный за доклад член Европейского Суда аудиторов Януш Войцеховский.

В Евросоюзе с 2008 года действует директива по улучшению качества воздуха в Европе, которая определяет показатели предельной концентрации в воздухе взвешенных частиц PM10, а с 2010 года — диоксида азота и «является краеугольным камнем политики ЕС в области чистого воздуха».