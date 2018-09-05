Россиянам пообещали два бабьих лета

Два бабьих лета обещали в этом году синоптики

Но температура снова пойдет вверх во второй половине сентября. Таким образом "бабье лето" придет к нам дважды. Хотя синоптики настаивают, что пока в Центральном регионе еще не наступила осень. Ее температурные рамки от 0 до +15 градусов в течение суток.

В Москве на этой неделе 8-13 градусов по ночам, и 22-27 градусов днем. Это на 4-5 градусов выше нормы и соответствует показателям июля. Такая же погода прогнозируется по всему Центральному округу. В некоторых районах понижение температуры возможно до +4 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.

На севере Европейской территории могут быть кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 15 метров в секунду. Но даже здесь стоит теплая погода около 20 градусов. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях до 23 градусов.

В Коми и Архангельской области 15-20 градусов и при дождях. Но температура и здесь выше нормы.

Ненастная погода седьмого сентября ожидается в Краснодарском крае и Адыгее, здесь сильный дождь, гроза, град и ветер 15-20 метров в секунду.

На юге европейской территории сохраняется жаркая погода, несмотря на дожди. Днем 25-30 градусов, к концу рабочей недели здесь станет прохладнее на пару градусов.