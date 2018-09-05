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Россиянам пообещали два бабьих лета
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Два бабьих лета обещали в этом году синоптики 

Российская Газета 24 минуты назад
Аномальное тепло сохраняется над территорией Центральной России. Оно продержится здесь до девятого сентября. Потом жителей региона ожидает похолодание, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Но температура снова пойдет вверх во второй половине сентября. Таким образом "бабье лето" придет к нам дважды. Хотя синоптики настаивают, что пока в Центральном регионе еще не наступила осень. Ее температурные рамки от 0 до +15 градусов в течение суток.
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В Москве на этой неделе 8-13 градусов по ночам, и 22-27 градусов днем. Это на 4-5 градусов выше нормы и соответствует показателям июля. Такая же погода прогнозируется по всему Центральному округу. В некоторых районах понижение температуры возможно до +4 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.
На севере Европейской территории могут быть кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 15 метров в секунду. Но даже здесь стоит теплая погода около 20 градусов. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях до 23 градусов.
В Коми и Архангельской области 15-20 градусов и при дождях. Но температура и здесь выше нормы.
Ненастная погода седьмого сентября ожидается в Краснодарском крае и Адыгее, здесь сильный дождь, гроза, град и ветер 15-20 метров в секунду.
На юге европейской территории сохраняется жаркая погода, несмотря на дожди. Днем 25-30 градусов, к концу рабочей недели здесь станет прохладнее на пару градусов.
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