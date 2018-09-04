В Приморье началась новая волна паводка

Очередная волна паводка сформировалась на реках Приморского края , где за минувшие сутки в разных районах выпало от 15 до 80 мм осадков, сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре.

Уровень воды в реках Уссурийска и Михайловского района, которые в выходные вернулись в берега после наводнения прошлой недели, снова поднялся на 60-150 см.

На минувшей неделе Приморье уже пережило сильный паводок, вызванный не прекращавшимися дождями, в пяти наиболее пострадавших муниципалитетах до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. В прошедшие выходные большинство рек края вернулись в русла, однако синоптики обещают новую волну сильных дождей, связанных с подходом тайфуна "Джеби".

"За прошедшие сутки на большей части края прошли сильные дожди с количеством осадков 15-40 мм. Опасное явление и очень сильный дождь отмечался в течение суток во Владивостоке, а ночью — в Лазовском и Ольгинском районах, где выпало от 55 до 80 мм осадков за 12 часов. На реках края вновь началось формирование паводка. Наиболее интенсивные подъемы уровня воды на 60-150 см наблюдаются в Уссурийском городском округе на малых притоках реки Раздольной и в Михайловском районе", — сообщили синоптики.

На остальных реках края подъем уровня воды за сутки составляет 10-30 см, но в ближайшие два дня большинство рек поднимется еще на 0,5-1,5 метра. Выйдут из берегов малые притоки реки Раздольной в Уссурийске и Надеждинском районе. Ожидается сложная паводковая обстановка также в Чугуевском, Кировском и Лесозхаводском районах. Подтопление пойм синоптики прогнозируют в Шкотовском, Партизанском, Пограничном, Спасском, Яковлевском и Анучинском районах.