Более 80 тысяч японцев пострадали от жары

В Японии летом из-за жары в больницы попали более 80 тысяч человек

Более 80 тысяч человек были направлены в больницы из-за жары этим летом, 144 человека погибли за период с 30 апреля, сообщила служба пожарной охраны Японии , в ведении которой в стране находится и служба скорой помощи.

Всего почти за 4 месяца в больницы было доставлено 82 тысячи человек, что является рекордным количеством для Японии.

Только за прошлую неделю, с 13 по 19 августа, в больницы попали 3669 человек — из-за того, что жара несколько ослабла, это почти в два раза меньше показателей предыдущей недели, когда с тепловым ударом в медицинских учреждениях оказались более 7 тысяч человек.