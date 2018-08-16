Ещё
Четверо пострадали от непогоды в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: во время непогоды в Москве пострадали четыре человека 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: pikabu_official/instagram.com
Шквалистый ветер повалил в среду в Москве несколько десятков деревьев, в результате за помощью к медикам обратились четыре человека, в том числе один ребенок, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Скорость ветра в городе местами достигала 17 метров в секунду.
Как рассказал собеседник агентства, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. При этом, упавшими деревьями в столице было повреждено несколько автомобилей.
Сильный ливень, град и шквалистый ветер обрушились на Москву накануне во второй половине дня, в городе местами выпало почти пятая часть августовской нормы осадков.
BFM.RU: последние новости
Гидрометцентр: август и сентябрь, согласно прогнозу, должны быть теплыми Москву накрыла «буря столетия» «Все на рыбалку и в водоемы». В Москву возвращается 30-градусная жара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко259
Появились фото побоев сестер Хачатурян43
Меркель подождет: Путин едет на свадьбу140
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео367
Путин возрождает традицию российских императоров639
Видео
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
01:05
Появились фото побоев сестер Хачатурян
Происшествия
01:14
Меркель подождет: Путин едет на свадьбу
Политика Статьи
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение