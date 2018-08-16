Четверо пострадали от непогоды в Москве

СМИ: во время непогоды в Москве пострадали четыре человека

Шквалистый ветер повалил в среду в Москве несколько десятков деревьев, в результате за помощью к медикам обратились четыре человека, в том числе один ребенок, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Скорость ветра в городе местами достигала 17 метров в секунду.

Как рассказал собеседник агентства, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. При этом, упавшими деревьями в столице было повреждено несколько автомобилей.

Сильный ливень, град и шквалистый ветер обрушились на Москву накануне во второй половине дня, в городе местами выпало почти пятая часть августовской нормы осадков.