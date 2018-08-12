Из-за жары и отсутствия ветра в Оренбуржье возможен неприятный запах

Сегодня, 12 августа, и завтра по области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.

Из-за жары и отсутствия ветра оренбуржцы могут снова почувствовать неприятный запах сероводорода, предупреждают в областном управлении МЧС . Его ощущение возможно, даже если предельно допустимое значение концентрации вещества в атмосфере не превышает норму.

В связи со сложившейся ситуацией в городе экологическая служба и центр эпидемиологии ведут круглосуточный мониторинг с привлечением передвижных лабораторий.