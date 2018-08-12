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Из-за жары и отсутствия ветра в Оренбуржье возможен неприятный запах
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Из-за жары и отсутствия ветра в Оренбуржье возможен неприятный запах 

ProOren 4 часа назад
Фото: ProOren
Сегодня, 12 августа, и завтра по области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.
Из-за жары и отсутствия ветра оренбуржцы могут снова почувствовать неприятный запах сероводорода, предупреждают в областном управлении МЧС. Его ощущение возможно, даже если предельно допустимое значение концентрации вещества в атмосфере не превышает норму.
В связи со сложившейся ситуацией в городе экологическая служба и центр эпидемиологии ведут круглосуточный мониторинг с привлечением передвижных лабораторий.
Напомним, что неделю назад жители города начали массово жаловаться на сильный запах сероводорода. В результате исследований специалисты экологической службы в некоторых районах областного центра обнаружили превышение допустимого уровня сероводорода в 10-15 раз. Источником зловония оказались очистный сооружения «Оренбург Водоканала». Чтобы ликвидировать неприятный запах, специалисты компании увеличили норму подачи нейтрализующего запах реагента и смонтировали временное перекрытие. В связи со сложившейся ситуацией администрация Оренбурга ввела на территории города режим повышенной готовности.
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