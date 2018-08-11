Над Россией взойдет «черное солнце»

Погода в столичном регионе в субботу, 11 августа, стоит «идеальная», а значит скоро москвичи и гости столицы смогут увидеть редкое природное явление — солнечное затмение. Об этом в своем Facebook написал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Максимальная фаза наступит около полудня, а точнее — в 12 часов 46 минут по Москве», — написал Тишковец.
Насладиться «черным солнцем» смогут во многих регионах России, где сегодня стоит теплая безоблачная погода и отсутствует смог. Особенно «повезет» сибирякам: там затмение будет видно лучше всего.
Солнечное затмение начнется в 11:00 (по московскому времени) над Атлантическим океаном, недалеко от канадского полуострова Лабрадор. Полный диск солнца снова откроется планете в 14:30 (мск). Произойдет это уже над территорией Китая.