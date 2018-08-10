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Отмывали дорогу: авария с муковозом под Челябинском спровоцировала гигантскую пробку
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Отмывали дорогу: авария с муковозом под Челябинском спровоцировала гигантскую пробку 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
На трассе М-5 возле Долгодеревенского устранение последствий аварии с муковозом заняло несколько часов. Всё это время водителям пришлось стоять в большой пробке.
Пока устраняли последствия аварии на трассе образовалась большая пробка
Возле Челябинска в сторону Екатеринбурга муковоз Skania потерял управление, влетел в отбойник и перевернулся на встречной полосе. От большегруза оторвался прицеп, в котором были мешки с мукой. Он перегородил дорогу.
— Полчаса все машины просто стояли, — сообщает читатель 74.ru. — За это время из автомобилей образовалась огромная колонна. Потом движение открыли, но двигались все очень медленно. Похоже, что дорогу отмывали от муки. На обочине стояли мешки.
Дорогу пришлось отмывать от муки
Вдоль обочины остались мешки с мукой
Сейчас движение на этом участке возобновлено.
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