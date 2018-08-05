Буря из песка и пыли «поглотила» город в США

Стена страха: буря из песка и пыли «поглотила» американский город

В результате бури люди были вынуждены прятаться в своих домах. Под «ударом» оказался город Финикс

Стена из песка и пыли накрыла американский штат Аризона. Кадры с явлением попали в Сети.

На видео показано, как «стена» буквально поглощает город Финикс, накрывая его практически непроглядным облаком из песка и пыли.

Как уточняет издание Express.co.uk, в результате бури люди были вынуждены прятаться в своих домах.

При этом пыльная буря накрыла собой и международный аэропорт города, в результате чего самолетам пришлось приземляться в невероятных условиях.

В национальной метеорологической службе разослали предупреждения об опасном явлении.