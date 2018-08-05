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Буря из песка и пыли «поглотила» город в США
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Стена страха: буря из песка и пыли «поглотила» американский город 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Phoenix Homes / YouTube
В результате бури люди были вынуждены прятаться в своих домах. Под «ударом» оказался город Финикс.
Стена из песка и пыли накрыла американский штат Аризона. Кадры с явлением попали в Сети.
На видео показано, как «стена» буквально поглощает город Финикс, накрывая его практически непроглядным облаком из песка и пыли.
Как уточняет издание Express.co.uk, в результате бури люди были вынуждены прятаться в своих домах.
При этом пыльная буря накрыла собой и международный аэропорт города, в результате чего самолетам пришлось приземляться в невероятных условиях.
В национальной метеорологической службе разослали предупреждения об опасном явлении.
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