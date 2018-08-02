Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности

По его словам, исправить ситуацию смогут только обильные осадки. Матвиенко также добавил, что опасность значительно возрастет, если жаркая погода продолжится длительное время.

«Здесь главный момент — не температура, а сколько она будет длиться. Горит то, что хорошо высушено. Если торфяник хорошо высушен, недостаточно маленького дождика, нужно, чтобы дожди шли два-три дня», — сказал он.

Напомним, в 2010 году на территории Подмосковья уже возникали пожары на торфяниках, вызванные аномальной жарой и человеческим фактором. На протяжении нескольких недель весь столичный регион был затянут смогом.

На прошлой неделе сразу 15 очагов пожара вспыхнули вокруг греческих Афин. Из-за сильного ветра пламя распространялось с бешеной скоростью. По последним данным, погиб 91 человек, ранены и пропали без вести около 300.

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