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Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности
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Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности 

Мир24 1 час назад
Жителей Москвы и области предупредили о высокой вероятности возгорания торфяников, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01» Николая Матвиенко.
По его словам, исправить ситуацию смогут только обильные осадки. Матвиенко также добавил, что опасность значительно возрастет, если жаркая погода продолжится длительное время.
«Здесь главный момент — не температура, а сколько она будет длиться. Горит то, что хорошо высушено. Если торфяник хорошо высушен, недостаточно маленького дождика, нужно, чтобы дожди шли два-три дня», — сказал он.
Напомним, в 2010 году на территории Подмосковья уже возникали пожары на торфяниках, вызванные аномальной жарой и человеческим фактором. На протяжении нескольких недель весь столичный регион был затянут смогом.
На прошлой неделе сразу 15 очагов пожара вспыхнули вокруг греческих Афин. Из-за сильного ветра пламя распространялось с бешеной скоростью. По последним данным, погиб 91 человек, ранены и пропали без вести около 300.
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