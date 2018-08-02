Москвичей предупредили об опасности торфяных пожаров и появлении смога

Эксперт рассказал о высокой вероятности возгорания торфяников в Москве и области из-за жаркой погоды.

Ранее Sobesednik.ru писал, что спасатели призвали москвичей к осторожности из-за 32-градусной жары в четверг, 2 августа.

Как передает РИА «Новости», руководитель Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01» Николай Матвиенко предупредил о высокой вероятности возгорания торфяников в Москве и области и возможном повторении ситуации 2010 года.

По словам эксперта, чтобы избежать горения торфяников, необходимо, чтобы прошли обильные осадки. Он также отметил, что опасность значительно возрастает, если жаркая погода продолжается длительное время.

«Здесь главный момент — не температура, а сколько она будет длиться. Горит то, что хорошо высушено. Если торфяник хорошо высушен, недостаточно маленького дождика, нужно, чтобы дожди шли два-три дня», — заявил Матвиенко.