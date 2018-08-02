Самый большой в мире швейцарский флаг не выдержал порывов ветра

ЖЕНЕВА, 2 августа. / ТАСС /. Самый большой в мире флаг Швейцарии размером 80 на 80 м не выдержал порывов ветра, разорвавшись на две части. Закрепленный 31 июля на почти вертикальном склоне горы Сентис в северо-восточной части страны, он едва продержался 24 часа, сообщает газета Tribune de Geneve . Газета Blick опубликовала в Twitter фото, где на флаге виден разрыв ближе к левому краю.

Флаг был вывешен к отмечавшемуся 1 августа национальному празднику, посвященному 727-й годовщине основания Швейцарской Конфедерации. Полотнище весит около 700 кг. В сложной операции по его установке на склоне участвовали около двух десятков специалистов.

Предыдущий флаг, установленный на склоне горы Сентис, провисел два года: его вынуждены были заменить из-за нанесенных порывами ветра повреждений.

Как пишет Tribune de Geneve, 1 августа в ряде районов Швейцарии были сильные грозы. По данным национальной метеослужбы, всего было зафиксировано более 19 тыс. грозовых разрядов. Сильным ветром повалены деревья, ливнями затоплены подвалы домов.