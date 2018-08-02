Ещё
Самый большой в мире швейцарский флаг не выдержал порывов ветра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый большой в мире швейцарский флаг не выдержал порывов ветра 

ТАСС 1 час назад
ЖЕНЕВА, 2 августа. /ТАСС/. Самый большой в мире флаг Швейцарии размером 80 на 80 м не выдержал порывов ветра, разорвавшись на две части. Закрепленный 31 июля на почти вертикальном склоне горы Сентис в северо-восточной части страны, он едва продержался 24 часа, сообщает газета Tribune de Geneve. Газета Blick опубликовала в Twitter фото, где на флаге виден разрыв ближе к левому краю.
Флаг был вывешен к отмечавшемуся 1 августа национальному празднику, посвященному 727-й годовщине основания Швейцарской Конфедерации. Полотнище весит около 700 кг. В сложной операции по его установке на склоне участвовали около двух десятков специалистов.
Предыдущий флаг, установленный на склоне горы Сентис, провисел два года: его вынуждены были заменить из-за нанесенных порывами ветра повреждений.
Как пишет Tribune de Geneve, 1 августа в ряде районов Швейцарии были сильные грозы. По данным национальной метеослужбы, всего было зафиксировано более 19 тыс. грозовых разрядов. Сильным ветром повалены деревья, ливнями затоплены подвалы домов.
ТАСС: последние новости
МЧС распространило экстренное сообщение о сильной жаре в Москве СМИ: в Южный Корее установлен новый температурный рекорд по жаре В четырех регионах Сибири ожидаются заморозки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании437
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем3
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью777
Украинские военные заявили о масштабном «котле»198
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение