Автоэксперт посоветовал ездить в машине в жару

МОСКВА , 2 авг — РИА Новости . Жара на состояние автомобиля не влияет, в такую погоду можно и нужно пользоваться личным автотранспортом, особенно если там есть кондиционер, рассказал РИА Новости координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов

Жара в Москве в четверг может перевалить за 30-градусную отметку, ранее сообщили синоптики.

"В такие жаркие дни и вообще в любых ситуациях, когда погода отклоняется от какой-то комфортной нормы, пользоваться автомобилем можно и нужно. В машине хотя бы есть кондиционер", — сказал Шкуматов.

По его словам, высокие температуры за бортом автомобиля никак не влияют на работу транспортного средства.

"Понятно, что если поставишь машину под палящим солнцем, пластик может немного выгореть. Но это обычное явление", — добавил эксперт.