Ещё
Автоэксперт посоветовал ездить в машине в жару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автоэксперт посоветовал ездить в машине в жару 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жара на состояние автомобиля не влияет, в такую погоду можно и нужно пользоваться личным автотранспортом, особенно если там есть кондиционер, рассказал РИА Новости координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
Жара в Москве в четверг может перевалить за 30-градусную отметку, ранее сообщили синоптики.
"В такие жаркие дни и вообще в любых ситуациях, когда погода отклоняется от какой-то комфортной нормы, пользоваться автомобилем можно и нужно. В машине хотя бы есть кондиционер", — сказал Шкуматов.
По его словам, высокие температуры за бортом автомобиля никак не влияют на работу транспортного средства.
"Понятно, что если поставишь машину под палящим солнцем, пластик может немного выгореть. Но это обычное явление", — добавил эксперт.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета62
У России таких ракет нет. И не будет256
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор67
Королеву красоты убили на глазах у туристов17
Украинские военные заявили о масштабном «котле»170
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение