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Сургутские путешественники вернулись из северного «круиза»
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Сургутские путешественники вернулись из северного «круиза» 

АиФ Югра 56 минут назад
Фото: АиФ Югра
Сургутские путешественники из клуба «Андреевский» проехали 3000 километров вдоль побережья Тихого и Северного Ледовитого океанов.
Как сообщает Сургутская трибуна, в 2012 году сургутяне пересекли Берингов пролив и стали единственными россиянами, которые решились на такое путешествие. Они даже смогли войти в Книгу рекордов Гиннесса.
«Мы не всегда двигались с той скоростью, с какой хотелось бы, были частые задержки из-за неблагоприятных погодных условий. Ждали у моря погоды по нескольку дней. На Чукотке еще не везде растаял снег, температура воздуха всего пять градусов, температура воды — около трех градусов. Так что заранее ничего не планировали — сколько километров пройти в тот или иной день. Ночевали и в палатке, и в рыбацких домиках на берегу, и в поселках — одним словом, где непогода заставала. Рисковать жизнью мы не собирались», — рассказал о сложностях этого похода руководитель клуба путешественников Андрей Прудников.
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