Сургутские путешественники вернулись из северного «круиза»

Сургутские путешественники из клуба «Андреевский» проехали 3000 километров вдоль побережья Тихого и Северного Ледовитого океанов.

Как сообщает Сургутская трибуна, в 2012 году сургутяне пересекли Берингов пролив и стали единственными россиянами, которые решились на такое путешествие. Они даже смогли войти в Книгу рекордов Гиннесса.