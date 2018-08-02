Сургутские путешественники вернулись из северного «круиза» 

Сургутские путешественники из клуба «Андреевский» проехали 3000 километров вдоль побережья Тихого и Северного Ледовитого океанов.
Как сообщает Сургутская трибуна, в 2012 году сургутяне пересекли Берингов пролив и стали единственными россиянами, которые решились на такое путешествие. Они даже смогли войти в Книгу рекордов Гиннесса.
«Мы не всегда двигались с той скоростью, с какой хотелось бы, были частые задержки из-за неблагоприятных погодных условий. Ждали у моря погоды по нескольку дней. На Чукотке еще не везде растаял снег, температура воздуха всего пять градусов, температура воды — около трех градусов. Так что заранее ничего не планировали — сколько километров пройти в тот или иной день. Ночевали и в палатке, и в рыбацких домиках на берегу, и в поселках — одним словом, где непогода заставала. Рисковать жизнью мы не собирались», — рассказал о сложностях этого похода руководитель клуба путешественников Андрей Прудников.