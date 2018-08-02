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Какая погода будет в Югре в августе?
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Какая погода будет в Югре в августе? 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
После жаркого июля резко похолодало. Будет ли еще тепло в августе или лето закончилось?
А. Волкова, Урай
Северный циклон принес в регион похолодание и дожди. Столбик термометра с 1 августа не перешагнет отметки в +16 градусов — в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. По данным центра «Фобос», в первой половине августа тепла не будет. Однако во второй половине прогнозируют приятную температуру воздуха.
Ведущий синоптик Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Андреева рассказала, какая погода ждёт Югру в августе:
«По сравнению с климатическими нормами август ожидается теплее и суше обычного. Для территории Югры климатическая норма по среднемесячной августовской температуре +12 — +15°C, норма месячного количества осадков — 64-91 мм. Месячный прогноз на август выпускается в июле, исходя из того, какими были май, июнь, июль. В течение самого августа мы своими трехсуточными прогнозами уточняем каждый день на следующие трое суток. Чем прогноз свежее, тем он имеет более высокую оправдываемость».
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