Какая погода будет в Югре в августе?

После жаркого июля резко похолодало. Будет ли еще тепло в августе или лето закончилось?

Сургуте и Северный циклон принес в регион похолодание и дожди. Столбик термометра с 1 августа не перешагнет отметки в +16 градусов — в Ханты-Мансийске Нижневартовске . По данным центра «Фобос», в первой половине августа тепла не будет. Однако во второй половине прогнозируют приятную температуру воздуха.

Ведущий синоптик Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Андреева рассказала, какая погода ждёт Югру в августе:

«По сравнению с климатическими нормами август ожидается теплее и суше обычного. Для территории Югры климатическая норма по среднемесячной августовской температуре +12 — +15°C, норма месячного количества осадков — 64-91 мм. Месячный прогноз на август выпускается в июле, исходя из того, какими были май, июнь, июль. В течение самого августа мы своими трехсуточными прогнозами уточняем каждый день на следующие трое суток. Чем прогноз свежее, тем он имеет более высокую оправдываемость».